الإثنين، 28-09-2020
07:35 م
محمد فضل - متابعات
تعقد
إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب
، اجتماعًا عاجلًا صباح يوم الخميس المقبل،
للإعلان عن رحيل
السويسري رينيه فايلر
، المدير الفني الحالي لفريق كرة القدم، بشكل
نهائي.
وكان
النادي الأهلي قد حدد يوم الخميس المقبل موعدًا للكشف عن موقف مدربه السويسري رينيه
فايلر
من البقاء أو الرحيل
عن الفريق.
وسيشهد
الاجتماع أيضًا الكشف عن اسم المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم، والذي سيكون أجنبيًا.
ويصل
المدرب الجديد لفريق الأهلي القاهرة يوم الأربعاء، بعد أن تم التوصل معه لاتفاق مبدئي
لقيادة الشياطين الحمر خلفًا لـ فايلر
.