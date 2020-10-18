رضا عبد العال: موسيماني أخطأ في هذه الأمور بمباراة الوداد المغربي

الأحد، 18-10-2020
08:08 ص
أحمد عادل شعبان
كشف رضا عبد العال
- المدير الفني لنادي طنطا - عن رأيه في أداء النادي الأهلي أمام الوداد المغربي
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وقال "عبد العال" في مداخلة مع قناة "أون تايم سبورتس": موسيماني مدرب محترم لكن أخطأ في 3 أمور.
وأضاف: أولا كان يجب أن يدفع بأليو بادجي بدلا من مروان محسن وبخاصة في ظل قيام لاعبي الأهلي بإرسال الكثير من العرضيات .
وأردف: ممكن مروان يبقى أحسن واحد في التدريبات لكن المباريات أمر آخر .
وتابع: الخطأ الثاني أنه لم يكن من الجيد الدفع بجيرالدو دا كوستا وكان يجب نزول وليد سليمان.