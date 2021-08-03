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شكوى ومقاطعة.. بيراميدز ينتفض بعد ما حدث لـ رمضان صبحي

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رمضان صبحي
Native
الثلاثاء، 03-08-2021 03:58 م

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن تقدم نادى بيراميدز بشكوى ضد الاعلامي تامر أمين بسبب هجومه علي النادي.
وقال الإعلامي تامر أمين، ساخرًا من هزيمة فريق بيراميدز أمام إنبي، إنه يعتذر للاعب رمضان صبحي عن اعتقاده سابقًا أنه غادر الأهلي وانتقل لفريق بيراميدز للبحث عن الطموح.
وتابع “أمين” خلال حلقة من برنامجه “آخر النهار”، المعروض عبر شاشة “النهار”: “أنا فهمت غلط لما أنت طلعت في المؤتمر الصحفي وقلت إنك سبت الأهلي عشان طموح بيراميدز، أنا كنت فاهم إنك بتبحث عن طموح المكسب والميداليات لكن انت طلع قصدك الطموح بتاع المنطقة الدافئة في الدوري أو رحلة الهبوط.. لأ كدة إحنا أسفين يا رمضان”.
 

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