شريف إكرامي يبعث رسالة للأهلي بمناسبة الدوري رقم 42

السبت، 19-09-2020
05:04 م
أحمد سالم
هنأ شريف إكرامي
، حارس مرمى الأهلى السابق، النادي ببطولة الدورى رقم 42 والتى حصدها الأهلى بعد خسارة القلعة البيضاء أمام أسوان بهدف نظيف.
جاء ذلك في المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة 28 بمسابقة الدوري
العام والتي حصد بها نادي أسوان أول انتصارته أمام الأبيض في تاريخه.
وقال "إكرامى" عبر حسابه على تويتر: "مبروك لجمهور الأهلى الكبير ولزملائي اللاعبين وللمدرب الواعد ريني ڤايلر ،كل التوفيق لكم في المشوار الأفريقي لتحقيق الهدف الأكبر".
ويذكر أن أول لقب حصل عليه الأحمر في تاريخه هو بطولة الكأس السلطانية مصر وكرة القدم