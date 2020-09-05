أبرز مباريات اليوم بالقنوات والمواعيد الناقلة

تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف المواجهات، بعد عودة الحياة إلى طبيعتها وانتهاء فترة توقفها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد منذ منتصف شهر مارس الماضى.

دوري الأمم الأوروبية

مقدونيا × أرمينيا – الثالثة عصرا – على قناة beIN Sports HD 3

جبل طارق × سان مارينو – الثالثة عصرا – على قناة beIN Sports HD 3

أيسلندا × إنجلترا – السادسة مساء

إستونيا × جورجيا – السادسة مساء – على قناة beIN Sports HD 2

أذربيجان × لوكسمبورج – السادسة مساء – على قناة beIN Sports HD 4

قبرص × الجبل الأسود – السادسة مساء – على قناة beIN Sports HD 3

الدنمارك × بلجيكا – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3

البرتغال × كرواتيا – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 2

السويد × فرنسا - التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1

الدوري التونسي

نادى حمام الأنف × النجم الساحلى – الخامسة مساء

شبيبة القيروان × اتحاد تطاوين – الخامسة مساء

نجم المتلوى × البنزرتى – الخامسة مساء

هلال الشابة × مستقبل سليمان - الخامسة مساء

الدوري المصري

أسوان × سموحة – السادسة مساء – على قناة أون تايم سبورت