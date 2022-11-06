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لاعب منتخب السعودية يكشف عن طريقة غريبة لإيقاف «ميسي»

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ميسي
Native
Teads
الأحد، 06-11-2022 01:46 م


أكد لاعب نادي التعاون السعودي معتز هوساوي أن إيقاف نجم منتخب الأرجنتين وباريس سان جيرمان ليونيل ميسي، أحد أفضل اللاعبين في العالم، يحتاج إلى "دعاء الوالدين".

وردا على سؤال، خلال مقابلة أجراها مع قناة "إس إس سي" "SSC" المحلية، من هو اللاعب السعودي الّذي يمكنه إيقاف ميسي؟. أجاب هوساوي: "إيقاف ميسي يحتاج إلى دعاء الوالدين.. والله دعاء والدين.. يحتاج إلى معجزة".

وشدد على أن اللاعب الذي يعتبره الكثيرون من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، لا يزال في قمة مستواه رغم تقدمه في العمر، وأن الحل الوحيد هو توجيه اللكمات له "هو قوي في كل شيء، يحتاج تلكيم وحتّى هذه يمكن يسلم منها".

ومن المفترض أن يلعب الهوساوي إلى جانب منتخب بلاده ضمن المجموعة الثالثة من كأس العالم 2022 بجانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا.
 

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