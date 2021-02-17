شاهد.. مدحت شلبي يهدد كهربا: «لو كررتها تاني هطلعلك القديم»

هدد الإعلامي مدحت شلبي، محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب النادي
الأهلي، بإخراج الدفاتر القديمة له بسبب أزمته مع زميله في الفريق عمرو السولية،
بعد المشاداة التي نشبت بينهما، خلال مباراة الأهلي والمريخ السوداني، أمس
الثلاثاء، والتي انتهت بفوز النادي الأهلي بثلاثية نظيفة.
وقال "شلبي"، خلال حديثه ببرنامجه على أون تايم سبورتس، إن محمود
كهربا وضع يده على فمه، ووجه كلمات للاعب المريخ السوداني، مما استفز اللاعب،
مشيرًا إلى أن عمرو السولية تدخل وقام بتعنيف كهربا.
وتابع: يبدو أن تصرف كهربا في ظاهره مُسيئ، والله أعلم ما قاله، وهذا تصرف
غير مقبول من لاعب في الأهلي، ولو خرجت عن النص واتكررت تاني؛ هفتح لك الدفاتر
القديمة.
وواصل: "لو اللي حصل دة النهاردة اتكرر تاني؛ هطلعلك ملفاتك ودفاترك
القديمة يا كهربا".
وبفوز "الحمر" على المريخ، منح الأهلي صدارة المجموعة الأولى
بفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني، الذي فاز على فيتا كلوب بهدف دون رد، في
المباراة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضي.