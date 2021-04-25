شادي محمد ينفعل على إيناس الدغيدي بسبب الإساءة لـ أبو تريكة: مينفعش اللي اتقال دا

الأحد، 25-04-2021
07:49 ص
أحمد عادل شعبان
انفعل شادي محمد
بسبب سؤال تلقاه في برنامج "شيخ الحارة والجريئة
" مع إيناس الدغيدي
بعد عرض صورة الإعلامية لميس الحديدي بسبب هجومها على أبو تريكة.
وقال "محمد" في اللقاء: أحترم الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها السياسي لكن هي قالت كلام على أبو تريكة زعلني .. ممكن حد يبقى مؤمن بفكرة أنت ضدها ومش معاها بس متبخسوش حقه في الحاجة الكويسة اللي عملها.
وأضاف: يعني الإعلامية لميس الحديدي لما هاجمت أبو تريكة قالتله : يعني أنت جبت بطولات لمصر؟ .. أيوة جاب بطولات لمصر .. وفرحنا .. ودي حاجة مينفعش تنكرها وأنت بتنتقده .