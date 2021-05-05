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قرار حازم من الأهلي ضد لاعبيه بسبب «نكسة» غزل المحلة

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ارشيفية
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الأربعاء، 05-05-2021 12:29 م

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مضاعفة العقوبة المالية التي تنص عليها اللائحة في حال الخسارة بسبب تراجع النتائج وفقدان 14 نقطة في مسابقة الدوري حتي الأن، وخسر الفريق الأحمر من غزل المحلة بهدف نظيف وقبلها كان قد تعادل مع الجونة 1-1 .
ورفض سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وضع حجج للمستوي الذي ظهر عليه الفريق من إرهاق وضغط مباريات وقرر تغليظ العقوبة المالية التي تنص عليها اللائحة بعد أن ظهر الفريق بشكل سئ في مباراتي الجونة ثم غزل المحلة .
وقال مصدر بالجهاز الفني أن العقوبة وصلت إلي خصم 30  الف جنيه لكل لاعب من مستحقاته وراتبه خلال شهر مايو خاصة أن إدارة النادي قامت بصرف رواتب أبريل للاعبين قبل إجازة عيد العمال .
 

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