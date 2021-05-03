نجم الزمالك يفاجئ الجميع: لاعب الأهلي أحسن لاعب في مصر

الإثنين، 03-05-2021
07:31 م
محمد فضل
فاجأ عبد الله جمعة
لاعب الزمالك
، الجميع بالإجابة على سؤاله عن أفضل لاعب في مصر حاليًا، وقال :"أحسن لاعب في مصر حاليا هو أفشة، لا أغازل الأهلي لكن فعلا افشة
هو الأفضل في مصر، لاعب ذكي ويشبه عبدالله السعيد عندما كان في الأهلي".
وقال عبدالله جمعة في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر" :"كنت مضغوط لفترة بسبب فيديو مباراة السوبر الأفريقي، عندما تواجدت في الملعب أمام الأهلي بالسوبر تعرضت للسباب بوالدتي، ذهبت للجماهير وقلت لهم "مش سامع" بعد ركلة الجزاء وهو شعور لا إرادي وغصب عني"، مقدمًا اعتذاره للجماهير.
وأضاف: "اعتذر لجماهير الأهلي عن فيديو اضرب يابدري عقب السوبر الإفريقي".
وتابع جمعة "أعلم أن ما فعلته خطأ وذلك كان أول خطأ لي".
وأوضح :"شرف لي التواجد في نادي الزمالك
، تحدثوا معي، ومستعد للتوقيع على بياض لنادي الزمالك
في أي وقت لتجديد الوقت، وإن شاء الله التوقيع في يونيو المقبل".
وتابع "بالتأكيد أتمنى الإحتراف في الخارج، لكن لن أرحل خارج مصر أو حتى داخل مصر إلا بموافقة نادي الزمالك
، وحدث من قبل، كان هناك عرض وتم رفضه".
وعن صالح جمعة تحدث "اقول لصالح جمعة ربنا يكرمك وتكسر الدنيا وتعود للنادي الأهلي".
وشدد "أكبر خطأ في حياتي هو العودة من الاحتراف أثناء تواجدي في ألمانيا".
وصرح "إن شاء الله الموسم القادم ننافس على لقب دوري أبطال أفريقيا، الحمد لله على كل حال، وان شاء الله ننافس على لقب الدوري وكأس مصر الموسم الحالي".
وواصل "أقول لجماهير الزمالك
"متزعلوش"، وإن شاء الله القادم يكون أفضل".