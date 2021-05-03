الإثنين 03 مايو 2021
توقيت مصر 19:57 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نجم الزمالك يفاجئ الجميع: لاعب الأهلي أحسن لاعب في مصر

فيلم وثائقي يكشف تفاصيل صادمة حول علاقات "هتلر" النسائية

أخطر 10 أيام.. الصحة تُحذر وتحدد المحافظات الأكثر انتشارًا لكورونا

مفاجأة.. «موسيماني» يطالب برحيل مروان محسن و5 آخرين

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء على حسب منطقة الوحدة السكنية

الإمارات.. يُعذب زوجته ويحلق شعرها ويجبرها على شرب البول

وكيل الأزهر السابق: "الطيب" سيفضح اتهامات الجهلاء

أسعار الذهب تتراجع بشكل غير مسبوق وتسجل هذا الرقم

اتحاد الكرة يصدم جهاد جريشة بعد أدائه في مباراة الزمالك وبيراميدز

بعد التعادل مع بيراميدز.. عبدالله جمعة يفجر غضب جماهير الزمالك بصورة

ADS
 

نجم الزمالك يفاجئ الجميع: لاعب الأهلي أحسن لاعب في مصر

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
 
الإثنين، 03-05-2021 07:31 م محمد فضل
فاجأ عبد الله جمعة لاعب الزمالك، الجميع بالإجابة على سؤاله عن أفضل لاعب في مصر حاليًا، وقال :"أحسن لاعب في مصر حاليا هو أفشة، لا أغازل الأهلي لكن فعلا افشة هو الأفضل في مصر، لاعب ذكي ويشبه عبدالله السعيد عندما كان في الأهلي".

وقال عبدالله جمعة في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر" :"كنت مضغوط لفترة بسبب فيديو مباراة السوبر الأفريقي، عندما تواجدت في الملعب أمام الأهلي بالسوبر تعرضت للسباب بوالدتي، ذهبت للجماهير وقلت لهم "مش سامع" بعد ركلة الجزاء وهو شعور لا إرادي وغصب عني"، مقدمًا اعتذاره للجماهير.

وأضاف: "اعتذر لجماهير الأهلي عن فيديو اضرب يابدري عقب السوبر الإفريقي".
وتابع جمعة "أعلم أن ما فعلته خطأ وذلك كان أول خطأ لي".

وأوضح :"شرف لي التواجد في نادي الزمالك، تحدثوا معي، ومستعد للتوقيع على بياض لنادي الزمالك في أي وقت لتجديد الوقت، وإن شاء الله التوقيع في يونيو المقبل".

وتابع "بالتأكيد أتمنى الإحتراف في الخارج، لكن لن أرحل خارج مصر أو حتى داخل مصر إلا بموافقة نادي الزمالك، وحدث من قبل، كان هناك عرض وتم رفضه".
وعن صالح جمعة تحدث "اقول لصالح جمعة ربنا يكرمك وتكسر الدنيا وتعود للنادي الأهلي".

وشدد "أكبر خطأ في حياتي هو العودة من الاحتراف أثناء تواجدي في ألمانيا".
وصرح "إن شاء الله الموسم القادم ننافس على لقب دوري أبطال أفريقيا، الحمد لله على كل حال، وان شاء الله ننافس على لقب الدوري وكأس مصر الموسم الحالي".

وواصل "أقول لجماهير الزمالك "متزعلوش"، وإن شاء الله القادم يكون أفضل".
 

إقرأ ايضا

موسيماني ومروان محسن

مفاجأة.. «موسيماني» يطالب برحيل مروان محسن و5 آخرين

received_950936342114988

اتحاد الكرة يصدم جهاد جريشة بعد أدائه في مباراة الزمالك وبيراميدز

202008310233233323

بعد التعادل مع بيراميدز.. عبدالله جمعة يفجر غضب جماهير الزمالك بصورة

أخبار متعلقة

موسيماني

زاهر: موسيماني يجهز مفاجأة غير سارة لـ الزمالك في مباراة القمة

الأهلي والزمالك

مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والزمالك.. والجبلاية يتحدى الغضب

20201105093404344

موعد مباراتي الأهلي والزمالك اليوم والقناة الناقلة

شوبير

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن إصابة الشناوي بـ كورونا: قد يلعب مباراة القمة

فريق الزمالك

الزمالك ينسحب من لقاء القمة أمام الأهلي: مش هنبعت الفريق

Capture

فيديو مُسيء للأهلي.. اتحاد الكرة يتخذ قرارًا رادعًا ضد لاعبي الزمالك