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مرتديًا سبايدر مان.. الطفل ياسين وأسرته والمتهم بهتك عرضه يصلون المحكمة

بدء أولى جلسات محاكمة مغتـ.صب الطفل ياسين

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الأربعاء، 30-04-2025 09:42 ص

 

تبدأ الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة مراقب مالي بمدرسة الكرمة الخاصة في محافظة البحيرة بتهمة هتك عرض طفل في حضانة تلك المدرسة.

ويواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالي، القضية برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور تهمة هتك عرض الطفل "ياسين" 5 أعوام، في مرحلة الحضانة بذات المدرسة داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

تعود أحداث القضية إلى يناير من العام الماضي، عندما لاحظت الأم مشكلات صحية لدى ابنها أثناء عملية الإخراج، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود علامات للاعتداء الجنسي.

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