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سرقة منزل الأسطورة الإيطالي أثناء جنازته

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بالفيديو..

سرقة منزل الأسطورة الإيطالي أثناء جنازته

باولو روسي
باولو روسي
 
الأحد، 13-12-2020 02:28 م متابعات- أمينة عبد العال
اقتحم لصوص منزل عائلة الأسطورة الإيطالي الراحل ، باولو روسي ، مستغلين انشغال الأسرة في الجنازة مساء أمس ليسرقوا جميع متعلقاته الشخصية  .
وحسب جريدة " الكرة الإيطالية " فقد اكتشف فيديريكا كابيليتي ، أرملته تعرض منزلهما للسرقة بعد عودتها من الجنازة حيث وجدت المنزل في حالة فوضي .
وتقوم الشرطة حاليا بالتحقيق في مكان الحادث وجمع الأدلة .
جدير بالذكر أن آلاف الإيطاليين شيعوا مساء أمس الأسطورة وتم نقل التابوت الذي يحمل جثمانه في البداية إلي ملعب روميو مينتي في فيتشنزا ، ثم إلي كاتدرائية"دوم ودي فيتشنزا " ثم نقل إلي مدينة بيروجيا حيث تم دفنه هناك ، بعد معاناة مع المرض ليفارق الحياة وهو في عمر 64 عام ، و كان قد لقب بهداف مونديال 1982 الذي توج فيه منتخب بلاده إيطاليا باللقب .
 

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