سرقة منزل الأسطورة الإيطالي أثناء جنازته

الأحد، 13-12-2020
02:28 م
متابعات- أمينة عبد العال
اقتحم لصوص منزل
عائلة الأسطورة
الإيطالي الراحل ، باولو روسي
، مستغلين انشغال الأسرة في الجنازة
مساء أمس ليسرقوا جميع متعلقاته الشخصية .
وحسب جريدة " الكرة الإيطالية " فقد
اكتشف فيديريكا كابيليتي ، أرملته تعرض منزلهما للسرقة بعد عودتها من الجنازة حيث
وجدت المنزل في حالة فوضي .
وتقوم الشرطة حاليا بالتحقيق في مكان الحادث وجمع الأدلة .
جدير بالذكر أن آلاف الإيطاليين شيعوا مساء أمس الأسطورة
وتم نقل التابوت
الذي يحمل جثمانه في البداية إلي ملعب روميو مينتي في فيتشنزا ، ثم إلي كاتدرائية"دوم
ودي فيتشنزا " ثم نقل إلي مدينة بيروجيا حيث تم دفنه هناك ، بعد معاناة مع المرض
ليفارق الحياة وهو في عمر 64 عام ، و كان قد لقب بهداف مونديال
1982 الذي توج فيه
منتخب بلاده إيطاليا باللقب .