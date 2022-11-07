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«سجود والحمد لله».. رد فعل غير متوقع من كلوب على هدفي صلاح في توتنهام

يورجن كلوب
كلوب
Native
Teads
الإثنين، 07-11-2022 09:41 ص


نشر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، صورة للنجم المصري المحترف في صفوف الريدز، وهو ساجدًا بعد تسجيله أحد الأهداف في مبارة فريقه أمام توتنهام في إطار منافسات الجوله الخامسه من بطولة الدوري الانجليزي .
وعلق "كلوب" على صورة "صلاح"، قائلًا :" "الحمد لله "، معبرًا عن سعادته بالفوز على توتنهام ومتغزلًا في أداء صلاح.

وتغزل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، في النجم المصري محمد صلاح، بعدما نجح في تسجيله هدفين وقيادة فريقه للفوز على توتنهام بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وقال كلوب في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "رغم البداية العاثرة للفريق إلا أن محمد صلاح خلق أكثر الفرص بأوروبا وحصل على عدة فرص ولم يسجلها جميعها وهذا طبيعي، لكن محمد صلاح بعد انتهاء مسيرته سيعرف الناس أنه من أفضل المهاجمين بالعالم وأرقامه جنونية".
وتابع: "أعجبني اليوم أكثر شيء عدا هدفيه هو أن محمد صلاح لعب كلاعب جماعي حقيقي، هذا ليس مُفاجئا لكنه مهم جدًا ويعرف ما يمر به الفريق، لغتي الإنجليزية ليست جيدة بشكل كاف لوصف ما يقدمه محمد صلاح".

وأضاف: "سعيد جدًا لـ مو صلاح، أداء كبير وأظهر سلوكا مذهلا الليلة".

واختتم كلوب تصريحاته قائلا: "عليك أن تدافع أولاً وبعدها ستأتي الأهداف وهذا ما فعله اليوم".
 

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