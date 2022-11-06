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الاتحاد الإنجليزي يُصر على معاقبة مدرب ليفربول بسبب محمد صلاح

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كلوب
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الأحد، 06-11-2022 02:14 م

قدم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، استئنافا ضد قرار لجنة العقوبات المستقلة، الخاص بتوقيع غرامة ضد مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب.

وحصل كلوب على بطاقة حمراء خلال مباراة فريقه ومانشستر سيتي (1-0) الأخيرة في الدوري الإنجليزي، بعد أن دخل في مشادة مع الحكم المساعد، لعدم احتساب مخالفة لصالح نجم "الريدز" محمد صلاح بعد تعرضه للإعاقة من قبل البرتغالي برناردو سيلفا.

وقررت لجنة العقوبات المستقلة في وقت لاحق، الاكتفاء بتغريم كلوب بغرامة تبلغ 30 ألف جنيه إسترليني وهي العقوبة التي لم يتقبلها الاتحاد الإنجليزي.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي في بيان "الاستئناف على قرار لجنة العقوبات المستقلة بشأن يورغن كلوب، حيث تم تقديم أسباب مكتوبة".

وفي حال تم قبول الاستئناف وتشديد العقوبة، سيحرم ليفربول من وجود كلوب على مقاعد البدلاء لعدة مباريات.

ويستعد "الريدز" لمواجهة توتنهام هوتسبير اليوم الأحد، في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يستضيف ساوثهامبتون في آخر الجولات قبل توقف المسابقة من أجل إقامة نهائيات مونديال "قطر 2022.
 

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