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رمضان صبحي يثير الجدل بطريقة احتفاله بهدفه في سموحة

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السبت، 25-09-2021 02:09 م

واصل رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، طريقته المثيرة في المباريات، واحتفاله بعد هدفه في المباراة التي أقيمت أمام سموحة وانتهت بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
احتفل صبحي بهدفه في شباك سموحة بخلع القميص وأداء حركة غير مفهومة أثارت جدل وضجة قوية عقب انتهاء المباراة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بطولة كأس مصر عقب الهزيمة التي تلقائها أمام منافسه بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم  ضمن منافسات الدور الـ16 من بطولة كأس مصر.
بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي سموحة حتى تمكن لاعبو بيراميدز من العودة للمباراة وإحراز هدف التقدم في الدقيقة 44 عن طريق فخر الدين بن يوسف من خلال  تمريرة رائعة من عبد الله السعيد لتصل لفخر الدين بن يوسف في انفراد تام بالمرمى ليتمكن من تسجيلها وتسكن الشباك.
وتمكن عبد الله السعيد من إحراز الهدف الثاني في  الدقيقة 47 من خلال ركلة حرة لصالح فريق بيراميدز بالقرب من منطقة الجزاء نفذها عبد الله السعيد عن طريق تسديدة رائعة مرت من الحائط البشري لتسكن يمين الهاني سليمان .
وأحرز عبد الكبير الوادي الهدف الأول في الدقيقة 70"، من خلال تمريرة من اليا سيلا لاعب فريق سموحة إلى عبد الكبير الوادي المتمركز يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت يسار المرمى.

وفي الدقيقة 94 أحرز رمضان صبحي الهدف الثالث في شباك نادي سموحة من خلال ركلة جزاء  ليقضي على أمال الموج الأزرق .








 

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