الأحد 15 مايو 2022
توقيت مصر 00:11 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عادل إمام يفاجئ ابنة سعيد صالح بمكالمة هاتفية.. ماذا قالت؟

مدرب ريال مدريد يفاجئ «صلاح» برده على أنه أفضل لاعب في العالم

نهائي كأس الملك يتصدر البحث في السعودية بعد حضور ولي العهد

تهز طنطا.. شاب يصور فيديوهات مخلة لزوجته والسبب صادم!

السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في عدد من الجُناة (تفاصيل)

اتهموه بالتحرش.. تفاصيل اعتداء ضابط على طبيب وربطه في سرير المستشفى

ضجة بالسعودية.. والدة يارا النملة تتزوج شابًا يصغرها بـ15 عامًا

رسميًا.. الشيخ محمد بن زايد رئيسًا للإمارات

شاهد لحظة دفن الشيخ خليفة بمشاركة الشيخ محمد بن زايد

فرج عامر: محمد صلاح تم تهديده بالقتل

ADS
 

نهائي الكأس.. قمة نارية بين ليفربول وتشيلسي اليوم

13778252481645980931
ا
Native
Teads
السبت، 14-05-2022 10:21 ص

تتجه الأنظار صوب ملعب ويمبلي اليوم السبت، لمشاهدة القمة المرتقبة التي ستجمع بين ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، وتشيلسي، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وستكون هذه المواجهة النهائية هي الثانية هذا الموسم، بعدما أصبحا أول فريقين يتنافسان على نهائي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم ذاته.
وبعيدا عن لقاء نهائي كأس الرابطة، تواجه الفريقين في الدوري الإنجليزي وتعادلا في الدور الأول (1-1) في "أنفيلد"، وفي الدور الثاني (2-2) في "ستامفورد بريدج".
ويسعى ليفربول في مباراة اليوم للتتويج باللقب وعدم التفريط في حلم الفوز بالرباعية التاريخية، بعد تتويجه بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية في شهر فبراير على حساب تشيلسي، كما أنه ينافس على لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا ليصطدم بريال مدريد.
في المقابل يتطلع تشيلسي للثأر بعدما خسر لقب كأس الرابطة الإنجليزية على يد ليفربول، كما يهدف إلى إنهاء آمال منافسه في رباعية غير مألوفة.
 

إقرأ ايضا

Capture

مدرب ريال مدريد يفاجئ «صلاح» برده على أنه أفضل لاعب في العالم

0-164

نهائي كأس الملك يتصدر البحث في السعودية بعد حضور ولي العهد

293237_0

فرج عامر: محمد صلاح تم تهديده بالقتل

أخبار متعلقة

175370

من هو اللاعب المصري الذي أخبره «كلوب» بأنه أفضل من«صلاح» بـ100 مرة؟

l

مفاجأة.. ليفربول ينشر إعلان قميصه الجديد بدون صلاح وماني (فيديو)

Capture

صلاح يتوعد ريال مدريد: لدينا حساب لنصفيه.. ومدرب «الملكي» يرد

293237_0

صلاح: لا أتمنى لقاء هذا الفريق في النهائي

thumbs_b_c_b5552df0148733590d92ddc8eda501ec

محمد صلاح يفاجئ الجميع بتصريحات جديدة.. هل يحقق ما يتمناه؟

1760762_0

تطور مفاجئ.. برشلونة يجهز صفقة ضم «صلاح»