نهائي الكأس.. قمة نارية بين ليفربول وتشيلسي اليوم

السبت، 14-05-2022
10:21 ص
تتجه الأنظار صوب ملعب ويمبلي اليوم السبت، لمشاهدة القمة
المرتقبة التي ستجمع بين ليفربول
الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، وتشيلسي
،
في نهائي
كأس الاتحاد الإنجليزي.
وستكون هذه المواجهة النهائي
ة هي الثانية هذا الموسم، بعدما
أصبحا أول فريقين يتنافسان على نهائي
كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم
ذاته.
وبعيدا عن لقاء نهائي
كأس الرابطة، تواجه الفريقين في الدوري
الإنجليزي وتعادلا في الدور الأول (1-1) في "أنفيلد"، وفي الدور الثاني
(2-2) في "ستامفورد بريدج".
ويسعى ليفربول
في مباراة اليوم للتتويج باللقب وعدم التفريط
في حلم الفوز بالرباعية التاريخية، بعد تتويجه بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية في
شهر فبراير على حساب تشيلسي
، كما أنه ينافس على لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي،
ووصل لنهائي
دوري أبطال أوروبا ليصطدم بريال مدريد.
في المقابل يتطلع تشيلسي
للثأر بعدما خسر لقب كأس الرابطة
الإنجليزية على يد ليفربول
، كما يهدف إلى إنهاء آمال منافسه في رباعية غير مألوفة.