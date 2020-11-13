اختبار طبي لمحمود وحيد بمران الأهلي

الجمعة، 13-11-2020
01:57 م
محمد عبد الحارس
خضع محمود وحيد، لاعب الأهلى، للفحص الطبي على هامش مران
الفريق الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش.
واشتكى وحيد من إصابة خلال مران الفريق الجماعي، وفضل خالد
محمود طبيب الفريق، عدم إكمال اللاعب المران، وخضع لفحص طبي لتشخيص حالته.
وخاض الفريق أكثر من فقرة تدريبية لتنفيذ بعض الجوانب الفنية
والخططية، خاصة فيما يتعلق بالضغط وبناء الهجمات، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين
إلى مجموعتين، الأولى تحت قيادة بيتسو موسيماني
المدير الفني، والمجموعة الثانية تحت
قيادة كيفين جونسون المدرب العام.
وحرص موسيماني
على عقد أكثر من جلسة مع جهازه المعاون، والحديث
مع اللاعبين قبل وأثناء المران لتصويب الأخطاء، ومطالبتهم بتنفيذ بعض التعليمات الخاصة
بالتحرك في الملعب ودقة تمرير الكرة.