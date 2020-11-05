الأهلى يقترب من حسم صفقة لاعب صن دوانز

اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة جاستون سيرينو لاعب فريق صن داونز الجنوب أفريقي، بعدما أبلغ بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي موافقته على الانتقال للقلعة الحمراء بدءًا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتجرى الآن مفاوضات مكثفة، بين الأهلي وصن دوانز بعدما توصل مسئولى الأهلي لاتفاق مع اللاعب على 800 ألف دولار في الموسم الواحد.

ويعود الفريق الأحمر للتدريبات السبت المقبل بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 6 أيام، استعدادا للمباراة نهائي بطولة إفريقيا المقرر لها يوم 27نوفمبر الجاري.



