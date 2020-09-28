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رئيس نادي المقاولون العرب يكشف مفاجأة مدوية عن مدرب الأهلي الجديد

فريق الأهلي
رئيس نادي المقاولون العرب يكشف مفاجأة مدوية عن مدرب الأهلي الجديد
 
الإثنين، 28-09-2020 08:44 ص أحمد عادل شعبان
كشف محسن صلاح - رئيس نادي المقاولون العرب - حقيقة انتقال عماد النحاس - المدير الفني للفريق - لتدريب الأهلي.

وقال "صلاح" في مداخلة مع برنامج "الماتش": الأهلي لم يتحدث معنا في هذا الأمر .. لم يفاتحنا أحد في انتقال النحاس إلى الأهلي.

وأضاف: النحاس لن يعمل مدربا مؤقتا للنادي الأهلي أو في أي نادي آخر.

وتابع: عماد النحاس يحتاج لفترة طويلة لكي تظهر بصمته في أي فريق وسوف أناقش معه أية عروض يتلقاها.

وكانت أنباء طرحت اسم النحاس لتولي القيادة الفنية للأهلي خلفا للسويسري رينيه فايلر.
 

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