رئيس نادي المقاولون العرب يكشف مفاجأة مدوية عن مدرب الأهلي الجديد

الإثنين، 28-09-2020
08:44 ص
أحمد عادل شعبان
كشف محسن صلاح - رئيس نادي المقاولون العرب - حقيقة انتقال عماد النحاس
- المدير الفني للفريق - لتدريب الأهلي.
وقال "صلاح" في مداخلة مع برنامج "الماتش": الأهلي لم يتحدث معنا في هذا الأمر .. لم يفاتحنا أحد في انتقال النحاس إلى الأهلي.
وأضاف: النحاس لن يعمل مدربا مؤقتا للنادي الأهلي أو في أي نادي آخر.
وتابع: عماد النحاس
يحتاج لفترة طويلة لكي تظهر بصمته في أي فريق وسوف أناقش معه أية عروض يتلقاها.
وكانت أنباء طرحت اسم النحاس لتولي القيادة الفنية للأهلي خلفا للسويسري رينيه فايلر.