كشفت تقارير صحفية مغربية، عن بوادر أزمة جديدة داخل أروقة نادي الوداد البيضاوي، قبل مواجهة الأهلي في الشهر الجاري.

وأوضح الموقع الإلكتروني لراديو "مارس" المغربي، أن مدافع فريق الوداد عادل رحيلي قد خرج من حسابات المدير الفني خوان كارلوس جاريدو.

وأشار الموقع، إلى أن اللاعب لم يعد ضمن خيارات المدرب الاسباني، بعد أن توترت العلاقة بينهما، حيث أصبح اللاعب ملازمًا لدكة البدلاء رغم الغيابات التي ضربت فريق الوداد، مثل أشرف داري وكومارا، فيما يصر جاريدو على الاعتماد على حمزة أسرير وإبراهيم نجم الدين.

ويستعد الوداد لمباراته المرتقبة أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ذهابًا في المغرب بالسادس والعشرين من سبتمبر الجاري، وإيابًا بالقاهرة في الثالث من أكتوبر.