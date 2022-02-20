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محمد صلاح : أنا سعيد وأشعر بالفخر

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صلاح
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الأحد، 20-02-2022 10:00 ص
بات مهاجم ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، اللاعب العاشر الذي يحرز 150 هدفا في جميع المنافسات مع "الريدز"، وثاني أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم في 233 مشاركة بعد روجر هنت الذي حقق هذا الرقم ولكن في 226 مباراة.
وقال محمد صلاح تعليقا على إنجازه الجديد: "إنه شعور رائع. كنا نعاني في البداية بلقاء نورويتش سيتي، ولكني أعتقد أننا قدمنا كرة قدم جيدة في الشوط الأول. بعدما استقبلنا الهدف الأول أصبحت المباراة أكثر صعوبة، لكننا تمكنا من العودة وهذه نتيجة رائعة".
وأضاف نجم ليفربول: "أنا سعيد بتسجيل 150 هدفا. أشعر بالفخر دائما بالتسجيل لهذا النادي، والأهم هو الفوز بالمباريات، وهو ما فعلناه اليوم"، حسبما نقل موقع نادي "ليفربول".
وهزم "الريدز" نورويتش سيتي بنتيجة 3-1 السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحتل المركز الثاني على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ" بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.
 

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