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كلوب: لا يمكن لفريق الدفاع 90 دقيقة أمام «صلاح»

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الخميس، 24-02-2022 09:11 ص
علق يورغن كلوب مدرب ليفربول على أداء النجم محمد صلاح في مباراة الأربعاء أمام ليدز يونايتد 6-0 المباراة المؤجلة من الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ".
وقال كلوب في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "لعب مو مباراة جيدة جدا حقا، كانت مباراة ساديو من أفضل ما لديه، وكيف لعب في الوسط، كان الأمر جنونيا تماما".
وأضاف: "يمكن أن يحدث ذلك، إذا كنت تلعب حقا وتجاوزت جميع الصعاب في المباراة، مثلما فعلنا، ولكن عليك التفكير في البداية، كان لدينا ثلاثة أيام للاستعداد وإخبار اللاعبين ما هو الفرق الكبير بين ليدز والفرق الأخرى".
وتابع: "لم أتوقع ذلك، من الصعب الدفاع ضدنا لمدة 90 دقيقة، لا يمكنك الدفاع أمام محمد صلاح طوال الوقت، هذه هي المشكلة التي عانى منها ليدز، وتسببت في النتيجة الثقيلة".
وأردف: "أمامنا 10 أيام حتى نلعب جولة الدوري، سنخوض مباراتين بينهما في بطولتين مختلفتين، واحدة نهائية والأخرى لا أعرف حتى إذا كانت في ثمن أو نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي".
وعن السباق على اللقب، علق: "إنها 3 نقاط حتى نهاية الأسبوع، ثم سيفوز المان سيتي على الأرجح، وسيعد الفارق إلى 6 نقاط، إذا فزنا بجميع مبارياتنا، ستكون هناك فرصة لنا".
وختم: "من الأفضل أن يكون الفارق 3 أو 6 نقاط بدلا من 20 أو 30 نقطة، الأمر أكثر إثارة، علينا أن نفوز بالكثير من المباريات ضد الخصوم".
رفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة وقلص الفارق إلى 3 نقاط مع المتصدر مانشستر سيتي ليشعل الصراع على اللقب.
شاهد هنا:
 

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