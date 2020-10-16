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دولة عربية تستضيف نهائي أبطال آسيا

ارشيف
دورى ابطال اسيا
 
الجمعة، 16-10-2020 01:58 م محمد عبد الحارس
فازت قطر بتنظيم نهائي دورى أبطال آسيا 2020، وفقا لما أعلنه الاتحاد الآسيوى لكرة القدم وذكر الاتحاد في بيان له، أن نهائي دوري أبطال آسيا سيقام 16 ديسمبر المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال داتو ويندسور جو أمين عام الاتحاد الآسيوي، إن جائحة كورونا جعلت اختيار الدولة المضيفة لنهائي دوري أبطال آسيا هذا الموسم أمر صعب ومعقد، بسبب إجراءات السفر والقيود الصحية. يذكر أن بيرسبوليس الإيراني ضمن التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بينما لم يتحدد الطرف الثاني حتى الآن.
 

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