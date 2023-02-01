الأربعاء 01 فبراير 2023
توقيت مصر 13:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم في كأس العالم للأندية

انتهاء أزمة الزمالك بعد اكتشاف خطأ من اتحاد الكرة

بعد الفيديو المشرب لها.. أصالة تعتذر للجمهور

حكم قضائي ضد محمد رمضان بتهمة سب عمرو أديب

إلهام شاهين: نريد أفلامًا عن الجنس وزنا المحارم

بعد الدولار.. قفزة قياسية لأسعار العملات العربية أمام الجنيه

رد ناري من حازم إمام على مرتضى منصور

بعد قفزة أمس.. سعر الدولار اليوم في البنوك

خالد الغندور يعلن اعتزال العمل في الإعلام بشكل مفاجئ

خناقة وصراخ.. مرتضى منصور يشتبك مع أعضاء اتحاد الكرة

ADS
 

خالد الغندور يعلن اعتزال العمل في الإعلام بشكل مفاجئ

241105
خالد الغندور
Native
Teads
الأربعاء، 01-02-2023 10:32 ص


أعلن الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق قراراه باعتزال مهنه الإعلام خلال الفترة المقبلة.

وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك: “انهاردة انا بعلن رسمياً انتهاء مشواري في قناة نادي الزمالك ودي آخر حلقه ليا في القناة.. أنا تحملت شتايم كتير وإهانات كتير من كل الناس ومفيش مشكله مع المستشار مرتضي منصور”.

وتابع خالد الغندور: “حان الوقت للرحيل وقد أبتعد شوية عن الإعلام.. الضغوطات بقت كتيرة أوي مش قادر أتحمل أكتر من كده.. وحابب أشتغل إعلام في هدوء.. أنا بشتغل عشان بحب النادي.. وأنا بسيب قناة الزمالك وهي قناة كبيرة.. وبشكر الجميع وبشكر المستشار مرتضي منصور.. وأنا بقالي شهرين مخدتش أي فلوس وشغال مجانًا”.

يُذكر أن خالد الغندور قد أعلن مؤخرًا انتهاء تعاقده مع قناة نادي الزمالك ولكنه لم يحدّد موعد رحيله النهائي.
 

إقرأ ايضا

A-AW7048-62232834af2fc

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم في كأس العالم للأندية

large

انتهاء أزمة الزمالك بعد اكتشاف خطأ من اتحاد الكرة

130836

رد ناري من حازم إمام على مرتضى منصور

أخبار متعلقة

223608

مجلس إدارة الزمالك يرفض استقالة أمير مرتضى منصور.. ومصير فيريرا متوقف على مباراة فاركو

تصريحات-نارية-لمرتضى-منصور-قبل-لقاء-الأهلي-والزمالك

زلزال الأهلي في الزمالك.. المرشحون لخلافة فيريرا وأمير مرتضى يتقدم باستقالته

173285-منعم

كهربا يقود قائمة الأهلي أمام الزمالك اليوم

AREF7246-63c7c65986b37

ضربة للأهلي.. إصابة نجم الفريق قبل ساعات من لقاء الزمالك

elaosboa90635

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

348825

خالد الغندور يتراجع: أنا غلطت وبعتذر للأهلي وجماهيره