خالد الغندور يعلن اعتزال العمل في الإعلام بشكل مفاجئ

الأربعاء، 01-02-2023
10:32 ص
أعلن الإعلامي خالد الغندور
نجم الزمالك
والمنتخب السابق
قراراه باعتزال مهنه الإعلام خلال الفترة المقبلة.
وأكد خالد الغندور
في تصريحات عبر قناة الزمالك
: “انهاردة
انا بعلن رسمياً انتهاء مشواري في قناة نادي الزمالك
ودي آخر حلقه ليا في القناة..
أنا تحملت شتايم كتير وإهانات كتير من كل الناس ومفيش مشكله مع المستشار مرتضي منصور”.
وتابع خالد الغندور
: “حان الوقت للرحيل وقد أبتعد شوية عن
الإعلام.. الضغوطات بقت كتيرة أوي مش قادر أتحمل أكتر من كده.. وحابب أشتغل إعلام في
هدوء.. أنا بشتغل عشان بحب النادي.. وأنا بسيب قناة الزمالك
وهي قناة كبيرة.. وبشكر
الجميع وبشكر المستشار مرتضي منصور.. وأنا بقالي شهرين مخدتش أي فلوس وشغال مجانًا”.
يُذكر أن خالد الغندور
قد أعلن مؤخرًا انتهاء تعاقده مع قناة
نادي الزمالك
ولكنه لم يحدّد موعد رحيله النهائي.