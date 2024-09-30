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تفاصيل حالة "كهربا" بعد نقله إلى المستشفى

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الإثنين، 30-09-2024 10:55 ص

 

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن نقل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، إلى المستشفى، وذلك خلال تقديمه لحلقة ببرنامج "ملعب أون".

وقال سيف زاهر عبر قناة «أون تايم سبورتس 1» إنه تم نقل محمود عبد المنعم كهربا، إلى المستشفى، بسبب معاناته من هبوط وشعور بالتعب.

و كشف مصدر مقرب من محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، عن أخر تطورات الحالة الصحية لمهاجم الفريق الأحمر وخاصة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة وبسببها تم نقله إلى المستشفي فجر اليوم.

وشدد المصدر، على أن محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم النادي الأهلي، شعر بشكل مفاجئ بزيادة في ضربات القلب ودوار مما اضطره للذهاب إلى المستشفى من أجل الخضوع لفحوصات طبية بشكل دقيق.

 

وأشار المصدر إلى أن لاعب النادي الأهلي قضي أكثر من ساعتين داخل المستشفي وخلالهم خضع للعديد من الفحوصات والتحاليل الطبية من أجل الوقوف على حالته الصحية، كما أنه تم نقل له عدة محاليل.

وتابع: "بعد الاطمئنان على حالته غادر اللاعب كهربا المستشفى وعاد من جديد إلى منزله في منطقة المنيل بعد استقرار حالته تمامًا.

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