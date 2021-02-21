حرمان بعثة الزمالك من دخول موريتانيا للسفر إلى السنغال

الأحد، 21-02-2021
01:59 م
المصريون
أكدت نهى خضر، سفيرة مصر لدى السنغال
، وجود أزمة في وصول
بعثة الزمالك
إلى السنغال
، بسبب تصاريح دخول الأراضي الموريتانية.
وقالت السفيرة في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم":
"الزمالك
لم يصل حتى الآن لوجود مشكلة في الطيران، وحاليًا الفريق بالجزائر وليس
لديهم تصريح لدخول الأجواء المورتيانية، وطلعوا مرتين وحاولوا ورجعوا مرة أخرى".
وأوضحت السفيرة أنه كان وصول البعثة في الساعة الواحدة بتوقيت
السنغال
، وكان من المفترض بدء التدريبات حاليًا، مشيرة إلى أن البعثة فوجئت خلال دخولهم
على الحدود الموريتانية بعدم وجود تصريح.
على الجانب الآخر، أكد الدكتور محمد أسامة، طبيب الزمالك
،
أن حازم إمام، ظهير أيمن وقائد الفريق، ليس مصابًا كما تردد واستبعاده من رحلة السنغال
لا علاقة له بهذا الأمر.
ويخوض الزمالك
مواجهة مهمة ضد تونجيت السنغال
ي يوم الثلاثاء
المقبل بالجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.