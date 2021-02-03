وليد سليمان يرفع دعوى قضائية ضد مشجع زملكاوي اتهمه اتهام خطير

الأربعاء، 03-02-2021
11:48 ص
محمود أبوسعد
البداية عندما كتب مشجع زملكاوي شهير على
مواقع التواصل الاجتماعي بـ«كابتن عماد دربالة
»، «وليد سليمان
مفتاح لعب الأهلي
وسبب فوزه في معظم المباريات سليم وتم استبعاده من بطولة العالم طبعا السبب مفهوم
لو عملنا كشف منشطات بضمير في مصر في لا عيبه كتير هيتم اعدامهم».
ليرد مكتب محامي وليد سليمان
برفع دعوى
قضائية ضد "دربالة"، وكتب عبر الفيس بوك، «يعلن مكتب أشرف عبدالعزيز
المحامي بالنقض بصفته محامي الكابتن / وليد سليمان
لاعب النادي الأهلي بأنه جاري اتخاذ
كافة الإجراءات القانونية ضد أحد الأفراد يدعي كابتن عماد درباله نحو ما قام به من
سب وإساءات لفظية وتشهير في حق اللاعب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر».
فما كان من ربالة إلا أن أعد تغريدة محامي وليد سليمان
، معلقا عليها، «واضح
ان الاستاذ اشرف ما قراش كلامى أصلا».