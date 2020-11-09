الإثنين، 09-11-2020
11:32 ص
محمد عبد الحارس
يقدم نادى بيراميدز
، لاعب الجديد أحمد فتحى فى مؤتمر صحفي مساء اليوم قادماة من النادي الأهلي.
ووقع "فتحى" على عقود انتقاله إلى بيراميدز
بشكل رسمي لمدة 3 مواسم مقبلة، وسيحصل فى الموسم الواحد على مبلغ لن يقل عن 15 مليون جنيه.
وسيكون المؤتمر الصحفي في الرابعة عصر اليوم الاثنين بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي بحضور المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز
و هاني سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات، والنجم الكبير المنضم حديثا للنادي.
وودع أحمد فتحى لاعب النادى الاهلى السابق النادى وجمهوره برسالة بعد مغادرة القلعة الحمراء وانتقاله إلى نادي بيراميدز
ونشر عدة صورة له عبر فيس بوك.