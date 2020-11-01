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تفاصيل جديدة حول إصابة فهد المولد في مباراة الاتحاد والأهلي

فهد المولد
اللاعب فهد المولد
 
الأحد، 01-11-2020 02:36 م المصريون

كشف المدير العام التنفيذي في إدارة نادي الإتحاد عن تفاصيل إصابة اللاعب السعودي فهد المولد أمس في مباراة الأتحاد والأهلي.
وأكد إن فهد المولد قد تعرض لتمزق في العضلة الخلفية للقدم وسيخضع لفحص اليوم لتحديد مدى قوة الإصابة، وهو ما أكده وليد الفراج عبر برنامجه "الدوري مع وليد" قائلا: "مبدئياً سيغيب فهد المولد أسبوعين، وبالتالي لن يتواجد في مواجهة التعاون ومعسكر المنتخب في أيام الفيفا، وعودته ستكون مع مواجهة الفيصلي“.
و من جانبه ، قال المولد في مقطع فيديو عرضه الإعلامي علاء سعيد عقب المباراة: "ألف مبروك لكل الجماهير الاتحادية والحمدلله فوز كان مهماً بالنسبة لنا".
وأضاف: "إصابتي إن شاء الله بسيطة وسنقوم غداً بعمل أشعة وتحديد مدة غيابي، وهي إصابة في العضلة وتابعت المباراة عبر الجوال في المستشفى وكنت واثقاً من أن زملائي اللاعبين رجال".
 

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