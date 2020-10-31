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بالفيديو.. نجم سعودي شهير يغادر الملعب بالإسعاف

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بالفيديو.. نجم سعودي شهير يغادر الملعب بالإسعاف
 
السبت، 31-10-2020 08:48 م الطيب حسين
شهدت مباراة الاتحاد والأهلي في الدةري السعودي اليوم السبت واقعة حزينة.


جاء هذا عندما غادر اللاعب فهد المولد، نجم الاتحاد، ملعب المباراة متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها، ليحل بدلًا منه اللاعب هارون كمارا عند الدقيقة الـ58 من عمر المباراة.

وكان المولد تعرض لإصابة قوية لم يستطع بسببها استكمال المباراة ليدفع المدرب فابيو كاريلي بـ هارون كمارا بدلًا منه.



وعند حلول الدقيقة الحادية والسبعين، دخل المولد في سيارة الإسعاف ثم غادر بعدها ملعب “الجوهرة المشعة” للذهاب إلى أقرب مشفى.

 

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