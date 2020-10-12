"عودة نواف المقيرن" تثير جدلاً بين الجمهور السعودي

الإثنين، 12-10-2020
09:15 ص
المصريون
حالة
من الجدل على منصات التواصل الإجتماعي في المملكة العربية السعودية
بعد إعلان
"نواف المقيرن" عن عودته كرئيس لنادي الإتحاد.
وقد
وجد تداول #عودة_نواف_المقيرن تفاعل كبير من رواد منصة التواصل الإجتماعي تويتر،
حيث جاءت تعليقات البعض المؤيد له فإحداهما كتب "الرجل الإتحادي الوحيد
القادر على إعادة الإتحاد لمنصات التتويج"، وكتب آخر " الاتحاد بحاجتك،
وبإعتبارك واحدًا، من جمهور الاتحاد “لا تردهُم”"، وكتب آخر " كانت لديك أخطاء في الإستشارة، ولم
تُوفّق، لذلك إنتقدك الجمهور، “من أجل الاتحاد”والآن يطالبوك بالعودة لذات
السبب”من أجل الاتحاد”"
يشار إلي إن نواف المقيرن نجم نادي الاتحاد ولد في العام 1987، ونشأ في عائلة تحب الهلال
والنصر لكن مجد العميد في أواخر التسعينات والتهامه الأخضر واليابس جعله عاشقا
للقميص المقلم بالأصفر والأسود.