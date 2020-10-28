الأهلى يصدم حسام عاشور بذلك القرار

الأربعاء، 28-10-2020
11:24 ص
محمد عبد الحارس
رفض
مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، توجيه دعوة لحسام عاشور
قائد الفريق السابق لحضور احتفالية تسلم درع الدوري
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وكان القائد حسام عاشور
انضم مؤخرًا لصفوف الاتحاد السكندرى لمدة موسمين بعدما طلب حسام حسن "العميد" المدير الفنى الجديد لزعيم الثغر التعاقد مع اللاعب للاستفاده من خبراته الهائلة فى وسط الملعب.
قرار الأهلى جاء على خلفية الأزمة التي حدثت بين الطرفين وهجوم عاشور على إدارة النادي.
يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه مسئولو النادى الدعوة لمؤمن زكريا
صانع ألعاب الفريق السابق لحضور الاحتفالية، لتكريمه بعد تعرضه لأزمة صحية تسبب في ابتعاده عن ممارسة كرة القدم.
ويتسلم الأهلى درع مسابقة الدورى السبت المقبل بعد مواجهة طلائع الجيش فى ختام مسابقات الدوري المصرى، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الخماسبة المكلفة لإدارة شئون أتحاد الكرة.