تعليق صادم من طه إسماعيل عن موسيماني

الأحد، 04-10-2020
09:05 م
كشف الدكتور طه إسماعيل نجم النادى الأهلى السابق، عن تعليقه على تعاقد الاهل
ى مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى، خاصة بعد تشكيل الفريق أمام المقاولون
.
وقال طه إسماعيل فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت: أحمد فتحى سبق له اللعب فى الجبهة اليسرى مع المنتخب ولذلك هو الاختيار الأنسب مع الغيابات واستعان به موسيمانى، وأرى أن التشكيل هو الأنسب للمباراة لأن موسيمانى ليس لديه بدائل كافية وسط الغيابات، ووليد سليمان أيضاً ورقة رابحة فى أى وقت يمكن الدفع به ويمكنه إحداث الفارق.
وأضاف: البداية الصحيحة ستمنح الأهلى ثقة كبيرة مع موسيمانى، خاصة أن المقاولون
العرب فريق كبير وعلى الناحية الهجومية من أقوى فرق الدورى أيضًا.
كما وصف تعاقد الأهلي مع موسيماني
بالمجازفة، لكنها مجازفة محسوبة بشكل كبير من قبل مجلس الإدارة.