الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
توقيت مصر 12:45 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

18 عام سجن لملياردير صيني معارض

موجة غضب.. سؤال ترامب الذي أغضب السيدات

بعد وفاة والده.. رامي مخلوف: فتحنا دارنا للمحتاجين وما أنفقناه يعادل ثروتنا

٤ وزراء يكرمون ٩ تجار في مبيعات المبادرة الرئاسية

6 أيام داخل بلاعة .. رواية غربية بواقعة الطفلة كنزي

شاهد .. تكريم الفنان أحمد حلمي

رسالة مهمة من المالية للمواطنين عن "مايغلاش عليك "

تصريحات نارية من صاحب هدف هولندا في مصر عن " فان ديك "

صورة نادرة لمسجد الصحابي ابن عباس قبل 100 عاما بالطائف

تعرف علي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تعرف علي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 22-09-2020 11:19 ص متابعات- الدويني فولي
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام موعد مباريات اليوم المحلية والعالمية .
و محليا  يواجه الزمالك ضيفه طنطا ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز في الثامنة مساء علي قناة " أون تايم  سبورتس1 " بتعليق حاتم بطيشة .
وتقام عدد من المباريات ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري الدرجة الثانية لمجموعتي القاهرة وبحري، صراع التأهل محتدم على أشده في القاهرة بين سيراميكا كليوباترا والداخلية وبتروجيت، مع بعض المحاولات من منتخب السويس للمنافسة.
المنصورة يواجه فاركو في الثالثة والنصف وألعاب دمنهور يواجه دكرنس في نفس الموعد وغزل المحلة يحل ضيفا على الرجاء.
و يواجه سيراميكا كليوباترا ، كوكولا في الثالثة والنصف، ومنتخب السويس يحل ضيفا على الداخلية وبتروجت يستضيف الترسانة في نفس الموعد.
أما مجموعة بحري فالصراع بين ألعاب دمنهور وغزل المحلة وفاركو والمنصورة على أشده.
ويستضيف ليتون أورينت نظيره توتنام هوتسبر ضمن منافسات الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وذلك في السابعة مساء على قناة "بي إن سبورتس 2".
ويواجه وست بروميتش ألبيون الذي يلعب له الدولي المصري أحمد حجازي أمام برينتفورد في الثامنة مساء، وفي الثامنة والنصف يواجه وست هام يونايتد نظيره هال سيتي.

إقرأ ايضا

فان ديك

تصريحات نارية من صاحب هدف هولندا في مصر عن " فان ديك "

مرتضى منصور

رد ناري من شوبير بعد رسالة مرتضى منصور الساخرة من نجله

كارينيو

كارينيو: رفضت تدريب الزمالك لهذه الأسباب

أخبار متعلقة

أبرز مباريات

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

حكم

بالأسماء حكام مباريات اليوم بالدورى

16227378401591275864

أول رد من "شوبير" على طلب الزمالك بعدم التعليق على مبارياته

زمالك

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

597

التشكيل المتوقع للزمالك أمام «الطلائع»

Capture

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة