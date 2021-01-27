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مشاهير يتغنون به.. منتخب مصر لكرة اليد يُبهر الجميع أمام بطل العالم

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منتخب مصر لكرة اليد يبهر الجميع أمام بطل العالم
 
الأربعاء، 27-01-2021 09:03 م
أبهر منتخب مصر لكرة اليد الجميع في مباراته بدور الثمانية بالمونديال أمام بطل العالم منتخب الدنمارك.

وخرج منتخب مصر من البطولة في دور الثمانية بعد هزيمته من الدنمارك بركلات الجزاء بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي.




 

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