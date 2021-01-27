مشاهير يتغنون به.. منتخب مصر لكرة اليد يُبهر الجميع أمام بطل العالم

اسمحوا لي ، لن أقول هاردلك للمنتخب المصري لكرة اليد ، ساقول لكم مبروك على ما قدمتم 👏👏👏— Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) January 27, 2021
مباراة عظيمة لرجال منتخب مصر لكرة اليد امام منتخب الدنمارك بطل العالم ، شرفتونا بالاداء القوى والرجولي 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) January 27, 2021
منتخب مصر لكره اليد حاجه تشرف 👏👏👏🇪🇬❤️— Wael Gomaa (@WaelGomaa) January 27, 2021
من موقع تصوير #هجمة_مرتدة وبرغم الهزيمةًالشريفة بضربات الجزاء#أبطال_اليد #رجالة_بجد— salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) January 27, 2021
يد مصر دهب.. شكراً رجالة مصر خسرتم مباراة وكسبتم إحترام العالم.. فخورين بيكم أقسم بالله شرفتونا— Ahmed Hassan احمد حسن (@AhmedHassan) January 27, 2021
تحية حب و تقدير و احترام للمنتخب المصري لكرة اليد ابطال و رجاله بس دي ارادة ربنا الحمدلله #منتخب_مصر— Ahmed L Saadany (@AhmedLSaadany) January 27, 2021
ملحمة كروية سيذكرها تاريخ كرة اليد بين ثامن العالم وبطل العالم. كما تمنيت كان نهائي مبكر. ألف تحية لأبطالنا العظماء— نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) January 27, 2021
👏👏👏👏👏
في انتظار مركز متقدم يليق بكم يا أبطال في مباريات تحديد المراكز من 5-8