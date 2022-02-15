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الإعلان رسميًا عن موعد مباراة مصر والسنغال

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الإعلان رسميًا عن موعد مباراة مصر والسنغال

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الثلاثاء، 15-02-2022 02:54 م

أعلن الاتحاد الدولي لكرة “فيفا” موعد مباراتي مصر والسنغال، ضمن منافسات الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
وذكر الفيفا في بيان رسمي، أن مباراة الذهاب بين مصر والسنغال “في القاهرة” ستقام يوم 25 مارس المقبل، بينما يٌلعب لقاء الإياب “في السنغال” يوم 28 من الشهر ذاته.
وجاءت جميع مواجهات الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم كالتالي:
مالي - تونس، الذهاب 24 مارس والإياب 27 مارس.
غانا - نيجيريا، الذهاب 24 مارس، والإياب 27 مارس.
مصر - السنغال، الذهاب 25 مارس، والإياب 28 مارس.
الكاميرون - الجزائر، الذهاب 26 مارس، والإياب 29 مارس.
الكونغو الديمقراطية - المغرب، الذهاب 26 مارس، والإياب 29 مارس.
 

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