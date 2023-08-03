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تصعيد مفاجئ من بيراميدز ضد عدلي القيعي وحسين الشحات

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حسين الشحات
الخميس، 03-08-2023 11:29 ص


أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي بيراميدز تقدم بشكوى رسمية ضد عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي وحسين الشحات لاعب الفريق، إلى وزارة الشباب والرياضة.
وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الشكوى جاءت ضد القيعي، تتهمه فيها بأنه تطاول ضد ممدوح عيد المدير التنفيذي في برنامجه، وكان الرد من وزارة الشباب والرياضة، التوجه إلى المجلس الأعلى للإعلام".
وأضاف أمير هشام: "كما تم شكوى حسين الشحات لاعب الفريق لوزارة الشباب والرياضة تجاه ما حدث مع محمد الشيبي لاعب الفريق بمباراة الفريقين، وكان الرد التوجه إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم".

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