هاجم مايكل لاهود اللاعب السابق بالدوري الأمريكي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر بسبب تصريحاته المثيرة للجدل عن البطولة.



وخرج رونالدو خلال تصريحات صحفية، عقب خسارة النصر الودية ضد سيلتا فيغو الإسباني وديا بنتيجة 0-5 أول أمس الاثنين، للتقليل من أهمية الدوري الأمريكي عندما سئل عن إمكانية مشاهدته للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال تجربته الجديدة مع إنتر ميامي.

وقال مهاجم النصر إن الدوري السعودي أفضل بكثير من نظيره في الولايات المتحدة بل يتفوق على الدوريين الهولندي والتركي، ليرد عليه مايكل لاهود الذي خاض مسيرة حافلة في أمريكا مع أندية شيفاس يو إس إيه وفيلادلفيا يونيون وإف سي سينسيناتي.

وقال لاهود ردا على رونالدو في تصريحات لشبكة "سي بي إس سبورتس": "يبدو أن رونالدو يدخن الشيشة كثيرا، هذا تصريح مثير للسخرية، حيث يدعي أنه في غضون عام واحد فقط أصبح الدوري السعودي أفضل من الدوري الهولندي والدوري التركي".

يعيش الدوري السعودي طفرة هائلة خلال هذه الأيام، بقدوم العديد من النجوم الكبار مثل كريم بنزيما، نجولو كانتي، روبيرتو فيرمينو، روبن نيفيش، كاليدو كوليبالي ومارسيلو بروزوفيتش.

يذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي الغريم التقليدي لرونالدو، انتقل مؤخرا لصفوف إنتر ميامي الأمريكي، لينتهي الصراع الذي امتد نحو عقدين من الزمن بين النجمين.