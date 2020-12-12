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تحرك سعودي جديد لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027

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اسيا
 
السبت، 12-12-2020 07:48 م الطيب حسين
أوفدت السلطات الرياضية في السعودية وفدًا إبى البحرين مساء اليوم السبت من أجل تسليم ملف استضافة السعودية نهائيات كأس آسيا 2027.

وكان في وداع الوفد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وبحضور عدد من رؤساء الأندية .

وضم الوفد السعودي رئيس اتحاد القدم السعودي ياسر المسحل، وعددًا من نجوم الكرة السعوديين السابقين وفي مقدمتهم ماجد عبدالله وصالح النعيمة .

ويتضمن ملف السعودية لاستضافة البطولة، التسهيلات المقدمة من الهيئات والوزارات للمساهمة في دعم البطولة والفنادق وخطوط الطيران والخدمات الصحية وغيرها.

وكذلك تضمن الملف الملاعب الخاصة بالمباريات والتدريبات وتجهيزاتها لاستقبال المنتخبات الآسيوية والمدن التي ستقام فيها البطولة.

وتتنافس السعودية مع كل من قطر وإيران والهند وأوزبكستان على استضافة نسخة عام 2027 من نهائيات كأس آسيا.

وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 18 ديسمبر الجاري موعدًا لتسليم ملفات الدول التي تقدمت بطلبات استضافة البطولة، على أن يتم الإعلان عن الدولة الفائزة بالاستضافة عام 2021.
 

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