تحرك جديد من الأهلي لعلاج مؤمن زكريا



كلف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خالد مرتجي عضو المجلس بالترتيب لسفر مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق إلى إنجلترا للخضوع لفحوصات طبية جديدة.

ويسعي النادي الأهلي لعلاج الإصابة التي عانى منها اللاعب وأبعدته عن ممارسة كرة القدم.

وفي وقت سابق أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، أن مؤمن زكريا ترك بصمته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مشواره الإفريقي، بعد أن سبق له تسجيل العديد من الأهداف بقميص الأهلي في وقت سابق، لافتًا إلى أن مؤمن أخبره بأن أسعد لحظات حياته حضور الجماهير إلى منزله لدعمه.