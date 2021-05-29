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بيراميدز يعلن تفشي كورونا داخل صفوف الفريق ويكشف السبب

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السبت، 29-05-2021 04:06 م

كشف نادي بيراميدز عن انتشار عدوى فيروس كورونا داخل صفوف الفريق.
وأصدر نادي بيراميدز بيانا للصحفيين، يكشف فيه عن اكتشاف حالات كورونا داخل الفريق بسبب حالة المعاناة التي مروا بها في نيجيريا أثناء مواجهة إنيمبا.
وجاء بيان بيراميدز كالتالي:
بعد الشكوى التي تقدمت بها بعثة نادي بيراميدز بمجرد وصولها نيجيريا لمواجهة أنيمبا النيجيري في كأس الكونفدرالية، وتأكيدها على المعاناة الشديدة من الأوضاع الأمنية والصحية وسوء حالة فندق الإقامة في مدينة آبا النيجيرية، ضربت موجة شديدة من فيروس كورونا عدد كبير من أفراد النادي في الساعات الماضية.
وعلى الرغم من الإجراءات الاحترازية المشددة والاحتياطات الضخمة وإجراء مسحات مستمرة بين اللاعبين وتطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة بصورة مستمرة، إلا أن فيروس كورونا انتشر مؤخرا بين أفراد فريق نادي بيراميدز سواء جهاز فني وإداري وطبي ولاعبين في أعقاب الرحلة الأخيرة للنادي في نيجيريا من أجل مواجهة أنيمبا في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وأظهرت المسحة التي أجرتها بعثة بيراميدز في نيجيريا قبل لقاء أنيمبا ظهور عينتين إيجابيتين بين أفراد البعثة، قبل أن ترتفع الإصابات إلى ٥ بعد المسحة التي أجرتها البعثة بمجرد وصولها إلى القاهرة بالمطار فور العودة.
وارتفعت حدة الإصابات مجددا بين أفراد الفريق بعد مسحة وقائية أجراها النادي أول أمس، ما تطلب معه إجراء مسحة أخرى عاجلة اليوم تظهر نتيجتها غدا يتحدد في ضوئها الوضع الطبي والصحي داخل الفريق قبل خوض مباريات المرحلة المقبلة.

 

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