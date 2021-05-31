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بعد تلقيه عرضا مغريا .. علي معلول يضع شروطا تعجيزية للتجديد للأهلي

علي معلول
بعد تلقيه عرضا مغريا .. علي معلول يضع شروطا تعجيزية للتجديد للأهلي
Native
الإثنين، 31-05-2021 08:28 ص أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر عن تعثر مفاوضات الأهلي مع علي معلول للتجديد للفريق .

وقالت المصادر إن معلول تلقى عرضا مغريا من أحد أندية الدوري القطري وفي حال عدم الاتفاق مع الأهلي فسيرحل نهاية الموسم.

وفتح النادي القطري المفاوضات مع وكيل علي معلول حيث رحب بالمفاوضات في ضوء عدم اتفاق معلول مع الأهلي على المقابل المادي.

وطلب معلول الحصول على 2 مليون دولار سنويا للبقاء في الأهلي وهو الرقم الذي يراه المسئولون مبالغا فيه .
 

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