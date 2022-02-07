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بعد اكتساحه أبها 4/0.. ضربة موجعة للاتحاد قبل كلاسيكو النصر

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الإثنين، 07-02-2022 09:04 ص

حافظ فريق اتحاد جدة، على صدارته لجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 43 نقطة، بعد اكتساحه نظيره أبها 4/0 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن الجولة الـ 19؛ ليحقق الاتحاد فوزه الـ 14، إلى جانب تعادله مرتين، والخسارة مرتين.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد نظيره النصر، في الكلاسيكو الذي يقام يوم الجمعة المقبل الموافق 11 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري السعودي.

ويعاني الاتحاد من انقطاع خدمات لاعبه البرازيلي «إيجور كورنادو»، والذي يغيب عن كلاسيكو النصر، بداعي الإصابة، وعدم اكتمال جاهزيته البدنية، جراء إصابته في الرباط الجانبي للركبة، بداية يناير الماضي، ويرى الجهاز الفني للاتحاد بقيادة «كوزمين كونترا»، وكذا الفريق الطبي عدم المخاطرة باللاعب في لقاء الكلاسيكو، واكتمال تأهيله طبيًا على أكمل وجه.

ويغرد الاتحاد منفردًا بصدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 44 نقطة، فيما حل النصر في الترتيب الثاني برصيد 38 نقطة، والشباب في الترتيب الثالث برصيد 37 نقطة، وجاء ترتيب الهلال في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.
 

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