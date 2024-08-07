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بعد إحالة واقعة أحمد رفعت للنيابة.. تصريحات نارية من وليد دعبس

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الأربعاء، 07-08-2024 11:04 ص

 

أدلى الدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت بعدة تصريحات صحفية هامة في مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" بقناة الحدث اليوم.

وقال الدكتور وليد دعبس : "قرار سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل قضية اللاعب أحمد رفعت للنيابة العامة أثلج صدورنا جميعاً، ويجعلنا نشعر بالعدالة، وإحساسي بالعدالة أن من أخطأ سيحاسب، ومن فعل شيء جيد سيحصل على حقه يجعلني أتراجع عن الاستقالة لأن هناك قانون وكل شخص سيحصل على حقه بالعدل، ما حدث هو أفضل قرار، فالنيابة العامة جهة عادلة، والجميع جاهز للامتثال لقرارتها".

وأكمل رئيس نادي مودرن سبورت : "أقدم الشكر للشعب المصري جميعاً، ولقد تعلمت من أخطائي في الحديث في الموضوع بدون وضع يدي بشكل كامل على جميع الأوراق والمستندات بالملف، لم أكن حاضراً في ذلك الوقت غير بمنصب شرفي".

وأوضح حول دور مجلس الإدارة السابق بالملف قائلاً: "مجلس إدارة فيوتشر السابق كلهم أعضاء محترمين مثل الكابتن أحمد شوبير والنائب أحمد عبد الجواد ورجال الأعمال المحترمين أحمد أبو هشيمة ووائل إسماعيل وشريف الجبالي والكابتن أيمن منصور، لكن لم يكن لنا أي علاقة بالإدارة حتى شهر سبتمبر من العام الماضي، وكنا نعمل فقط كمجلس شرفي ولم ندير أي شيء أو نتدخل في أي شيء وهم موجودين ويمكن سؤالهم، وشركة الكرة كانت من تدير النادي برئاسة النائب أحمد دياب قبل أن استلم منه النادي في شهر سبتمبر الماضي".

واختتم حديثه قائلاً: "ما فعله أحمد رفعت أفاد المجتمع الرياضي والأجيال القادمة خاصة بعد قرار سيادة الرئيس السيسي، لن أجري أي مداخلات هاتفية أو ظهور إعلامي مرة أخرى إلا بعد انتهاء التحقيقات".

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