بعد أزمته مع «السولية»..«كهربا» يوجه رسالة مؤثرة

الأحد، 21-02-2021
08:01 م
محمد فضل
بعد أيام من الأزمة التي أثارها مع زميله عمرو السولية
أثناء مباراة المريخ السوداني، نشر محمود عبد المنعم كهربا
نجم الفريق الأول لكرة القدم
بالنادى الأهلى، صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وذلك قبل
48 ساعة من مواجهة سيمبا التنزانى ضمن منافسات
الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ونشر كهربا
الصورة معلقا عليها: "خاطبوا القلوب برفق فما أطيب الدنيا إذا تصافت القلوب وتناست
العيوب وتجملت بحسن الأسلوب.. صباح الخير".
وشهدت الأيام الماضية جدلا كبيرا حول مشادة كهربا
مع أحد
لاعبي المريخ السودانى واتجاه الفريق المنافس إلى تقديم شكوى للكاف ضد اللاعب ، ولكن
حسم مسئولى المريخ الأمر سريعا بالتأكيد على أن المشادة " نرفزة ملعب عادية
" ولا ترتقي إلى شكوى كهربا
خاصة فى ظل العلاقات التاريخية مع الأهلى .