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مدحت شلبي لـ«كهربا»: هفتحلك الدفاتر القديمة

كهربا
كهربا
 
الأربعاء، 17-02-2021 12:16 م أمير سعد
أبدى الإعلامي مدحت شلبي استيائه من تصرفات محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بسبب تصرفاته الاستفزازية تجاه لاعب المريخ السوداني خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب القاهرة الدولي.

وقال شلبي خلال تصريحات في مقدمة برنامجه مساء أون على فضائية أون تايم سبورتس: "مينفعش يا كهربا اللي انت عملته في الملعب ومع لاعب المريخ، ولو اتكررت هفتح الدفاتر القديمة، وأنت فاكر لما فتحتلك الدفاتر القديمة قبل كدة حصلك إيه".

وتابع: "كهربا وضع يده على فمه ووجه كلمات للاعب المريخ تبدو في ظاهرها مسيئة لكن الله أعلم قاله إيه، وده تصرف لا يليق بلاعب الأهلي".

وأضاف شلبي: "نصيحتي لموسيماني يلعب محمد شريف، لأن بالوضع ده هيضيع جوهرة ثمينة من إيده، وبعد أربع أو خمس ماتشات مش هيلاقي شريف معاه، والموسم طويل والفريق محتاج كل اللاعيبة".

واكتسح النادى الأهلى فريق المريخ السودانى بثلاثية نظيفة، في المباراة المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، الذى توج بلقبها الموسم الماضى.
 

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