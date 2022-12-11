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بعدما أحدث أزمة في قطر.. وفاة الصحفي الأمريكي داعم الشواذ داخل الاستاد

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الصحفي الأمريكي
Native
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الأحد، 11-12-2022 10:40 ص


كشف الكاتب في مجلة "وورلد سوكر"، كير رادنيدغ، تفاصل مثيرة عن اللحظات الأخيرة للصحفي الأمريكي غرانت وال- والذي أثار أزمة في قطر بعد منعه من دخول الاستاد من قبل لارتدائه قميصًا يدعم الشواذ جنسيًا وهو ما يتنافى مع تعليمات الفيفا-، والذي أعلن عن وفاته خلال تغطية بطولة كاس العالم بقطر 2022.

وقال رادنيدغ أمس السبت، إن الراحل عولج في الملعب خلال مباراة الأرجنتين وهنولدا أول أمس الجمعة، "لمدة تتراوح بين 20 و25 دقيقة" قبل نقله إلى المستشفى.

وأضاف: "كان هذا قرب نهاية الوقت الإضافي في المباراة.. فجأة، بدأ زملائي على يساري بالصراخ طلباً للمساعدة الطبية.. من الواضح أن شخصًا ما قد انهار.. نظرا لأن الكراسي قائمة ذاتيا، فقد تمكن الناس من تحريك الكراسي، وعليه تم التمكن من توفير مساحة صغيرة حوله".

وأكد على أن الفريق الطبي كان هناك "بسرعة كبيرة وتمكن من تقديم العلاج بأفضل ما في وسعه".
وكان متحدث باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث بقطر قد قال إن الصحفي الأمريكي "شعر بالتعب" في المنطقة الإعلامية بملعب لوسيل القطري خلال مباراة الأرجنتين وهولندا يوم الجمعة.

وتابع: "تلقى العلاج الطبي العاجل الفوري في الموقع، واستمر خلال نقله في سيارة إسعاف إلى مستشفى حمد العام".
 

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