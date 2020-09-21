الإثنين 21 سبتمبر 2020
توقيت مصر 08:22 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد انتقادها لـ رضوى الشربيني بسبب دعم المحجبات .. فنانة شهيرة تظهر بالحجاب

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

الرجوب: فلسطين ذاهبة لانتخابات عامة وقرارنا بات بأيدينا

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو رغم قيود كورونا

"عبدالحفيظ" يكشف سر تأخر وصول وليد أزارو مع المغرب

شاهد: ريهام سعيد تشعل مواقع التواصل بفيديو مثير للجدل أثناء إزالة وشم

السعودية: سنحصل على حصتنا من لقاح فيروس كورونا حال اعتماده

الصحة: 642 متطوعًا تقدموا لاختبار لقاح «كورونا» حتى الآن

التموين يكشف تفاصيل افتتاح معارض "أهلًا مدارس"

تطور جديد في واقعة التنمر على رجل مسن بسوهاج (بيان رسمي)

بركات: جوزيه وبخني أنا وأبو تريكة ومتعب بهذه الجملة القاسية .. وهكذا رددت عليه

جوزيه
بركات: جوزيه وبخني أنا وأبو تريكة ومتعب بهذه الجملة القاسية .. وهكذا رددت عليه
الإثنين، 21-09-2020 07:58 ص أحمد عادل شعبان
كشف محمد بركات - المدير الرياضي بمنتخب مصر - عن أغرب موقف جمعه بالمدير الفني الأسبق للأهلي مانويل جوزيه.

وقال بركات في حوار مع قناة الأهلي: كنا نلعب مع إنبي .. وجوزيه أمرني ألعب كظهير أيمن ، وكان أداء الأهلي سيئا جدا في الشوط الأول .

وأضاف: في الشوط التاني لعبت كجناح وأحرز هدف الفوز برأسي ، وكنت أعتقد أنني سوف أتلقى الإشادة .

وتابع: في اليوم التالي هاجم جوزيه كل اللاعبين باسثنائي أنا وأبو تريكة ومتعب ، ثم جاء وقال ( أنا رأيت أبو تريكة ومتعب وبركات يرتدون ملابس المباراة ، وكنت أعتقد أنهم نزلوا الملعب ، وعندما وقفت على خط الملعب لإعطاء التعليمات لم أجد هؤلاء الثلاثي في الملعب والآن أريد أن أعرف أين ذهبوا ولماذا لم يشاركوا في المباراة ).

واستدرك: ثم أشار لنا جوزيه وقال لي أنا وابو تريكة ومتعب (صفر لكل واحد منكم) ولم نستطع الرد.

وأردف: عندما بدأنا التدريب قلت لجوزيه (كنت سيئا في الشوط الأول لأنني لم ألعب في مركزي لكن عندما عدت لمركزي أحرزت هدفا فصرخ قائلا (صفر صفر صفر).
 

إقرأ ايضا

أزارو

ليس بيراميدز .. نادي بالدوري المصري يطلب استعارة أزارو و أجايي من الأهلي

صلاح

مهاجم تشيلسي: مثلي الأعلى محمد صلاح وهدفي أن أصبح مثله

وليد أزارو

"عبدالحفيظ" يكشف سر تأخر وصول وليد أزارو مع المغرب

أخبار متعلقة

أبو تريكة

أبو تريكة يفاجيء الجميع بتعليق ناري على فوز الأهلي بالدوري

أبو تريكة

أبو تريكة يُبكي الجماهير برسالة مفاجئة لـ أسطورة الأهلي الذي توفى فجأة