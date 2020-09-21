بركات: جوزيه وبخني أنا وأبو تريكة ومتعب بهذه الجملة القاسية .. وهكذا رددت عليه

الإثنين، 21-09-2020
07:58 ص
أحمد عادل شعبان
كشف محمد بركات
- المدير الرياضي بمنتخب مصر - عن أغرب موقف جمعه بالمدير الفني الأسبق للأهلي مانويل جوزيه
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وقال بركات
في حوار مع قناة الأهلي: كنا نلعب مع إنبي .. وجوزيه
أمرني ألعب كظهير أيمن ، وكان أداء الأهلي سيئا جدا في الشوط الأول .
وأضاف: في الشوط التاني لعبت كجناح وأحرز هدف الفوز برأسي ، وكنت أعتقد أنني سوف أتلقى الإشادة .
وتابع: في اليوم التالي هاجم جوزيه
كل اللاعبين باسثنائي أنا وأبو تريكة ومتعب ، ثم جاء وقال ( أنا رأيت أبو تريكة ومتعب وبركات
يرتدون ملابس المباراة ، وكنت أعتقد أنهم نزلوا الملعب ، وعندما وقفت على خط الملعب لإعطاء التعليمات لم أجد هؤلاء الثلاثي في الملعب والآن أريد أن أعرف أين ذهبوا ولماذا لم يشاركوا في المباراة ).
واستدرك: ثم أشار لنا جوزيه
وقال لي أنا وابو تريكة
ومتعب (صفر لكل واحد منكم) ولم نستطع الرد.
وأردف: عندما بدأنا التدريب قلت لجوزيه
(كنت سيئا في الشوط الأول لأنني لم ألعب في مركزي لكن عندما عدت لمركزي أحرزت هدفا فصرخ قائلا (صفر صفر صفر).