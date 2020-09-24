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بث مباشر.. مباراة ليفربول ولينكولن في كأس انجلترا

بث مباشر.. مباراة ليفربول ولينكولن في كأس انجلترا

المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي
ليفربول
الخميس، 24-09-2020 08:28 م أحمد سالم
يقدم نوقع المصريون بث مباشر، بث مباشر لجميع الأحداث الهامة في العامة. 

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة ليفربول ولينكولن في كأس الرابطة الإنجليزية. 

شاهد البث من هنا
 

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