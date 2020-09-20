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قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
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بث مباشر.. مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الانجليزي
ليفربول وتشيلسي
الأحد، 20-09-2020
06:04 م
أحمد سالم
يقدم موقع المصريون
بث مباشر
لجميع المباريات المهمة في العالم.
ويقدم اليوم
بث مباشر
لمباراة
ليفربول وتشيلسي
في الدوري الانجليزي.
شاهد البث
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بث مباشر
ليفربول وتشيلسي
مباراة صلاح
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